Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака

У Близнецов будет хорошее самочувствие, а у Дев вырастет потребность в общении

Гороскоп на сегодня, 21 февраля, составлен специально для телеканала "ТВ Центр".

Овны

Хирон в вашем знаке демонстрирует чудеса дипломатии: вы как никогда готовы к компромиссам. Дружелюбие и открытость привлекут людей, круг общения расширится.

Тельцы

Если у вас не ладятся отношения с начальством или преподавателем, то сегодня станет понятна причина. Не торопитесь обижаться и хлопать дверью – эти трудности временные.

Близнецы

Звезды обещают вам хорошее самочувствие и высокую работоспособность. И все же не усердствуйте с нагрузкой и берегите здоровье, соблюдайте режим.

Раки

Светила в родственной для вас водной стихии помогают сохранять душевное спокойствие. День обещает быть приятным, вас будет трудно вывести из равновесия.

Львы

Звезды напоминают, что у вас есть вопросы к налоговым органам, банкам или коммунальщикам. Также сегодня можно искать мастера для дома, электрика и других специалистов.

Девы

У вас вырастет потребность в общении с партнером, другом, подругой: быть может, вы захотите увидеться. Также вы можете вести переписку, в том числе деловую, она сегодня будет успешной.

Весы

Финансовый вопрос, который беспокоит вас в данный момент, может быть решен сегодня. Главное – действуйте спокойно и последовательно, уверенность в себе сыграет свою роль.

Скорпионы

Публичное выступление, разговор с начальством, собеседование или презентация пройдут успешно. Вы сможете подобрать нужные слова и не растеряетесь, отвечая на вопросы.

Стрельцы

Этот день хорош для детальной проработки своих комплексов, страхов и ограничивающих убеждений. Поговорите со специалистом, не откладывайте проблемы в долгий ящик.

Козероги

Вам сегодня повезет с собеседниками, так что общаться и договариваться будет легко. Кроме того, вы сможете понять тайные мотивы поведения людей.

Водолеи

Вы переделаете кучу работы, если, конечно, захотите и настроитесь на этот процесс. Планеты также обещают удачу в учебе: вы будете на лету схватывать новые знания.

Рыбы

Солнце в вашем знаке поддерживает Луна, и вы будете чувствовать, что у вас прикрыты тылы. Если есть проблемы в отношениях с мамой, сегодня их получится преодолеть.

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