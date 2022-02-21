Роспотребнадзор ужесточил антиковидные меры по всей России

Это связано с большим количеством беженцев из республик Донбасса

Роспотребнадзор усиливает противоэпидемические мероприятия по всей территории страны. Это связано с большим количеством эвакуированных жителей самопровозглашенных республик Донбасса, сообщила глава ведомства Анна Попова.

"Мы включаем усиление противоэпидемических мероприятий по всей территории Ростовской области и страны. Учитывая то, что 90% тех, кто уже пересек границу, вне зоны нашего контроля - это люди, которые разъехались по другим городам и регионам. Поэтому риски эпидемиологические, безусловно, есть", - сказала Попова.

Эвакуация населения из ДНР и ЛНР началась 18 февраля. В первую очередь вывозят женщин, детей и пожилых. Из ДНР планируют вывезти до 700 тысяч человек, эвакуированных принимает Ростовская область. Власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации, передает "Интерфакс". В области для беженцев готовят 20 тысяч мест в оздоровительных лагерях и санаториях.

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