В ЛНР объявлена добровольная мобилизация мужчин старше 55 лет

Ранее в республике была объявлена всеобщая мобилизация

Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о добровольной мобилизации мужчин старше 55 лет.

"Осуществлять призыв на военную службу граждан мужского пола возрастом старше 55 лет в добровольном порядке", - говорится в указе.

В субботу, 19 февраля, в Луганской народной республике была объявлена всеобщая мобилизация. Глава республики Леонид Пасечник в своем обращении призвал находящихся в запасе и способных держать в руках оружие жителей региона прибыть в военные комиссариаты и "встать на защиту республики". Также указ запрещает выезд из ЛНР мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет.

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