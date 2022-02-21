В России появится льготная "сибирская" ипотека

Соответствующее поручение дали в правительстве

Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила министерствам труда и финансов, а также институту развития "ДОМ.РФ" разработать программу льготной ипотеки для граждан, переехавших работать в Сибирский федеральный округ, а также молодых специалистов и научных работников.

Как пояснила представитель Абрамченко Марта Галичева, это предложение связано с готовящейся в правительстве стратегией развития Сибири и планируемым запуском новых инвестиционных проектов в СФО. Задачей программы является реализация экономического потенциала регионов и повышение качества жизни, а также создание условий для привлечения и сохранения населения Сибири.

В рамках проектов предполагается привлечь около полумиллиона граждан, а это создаст спрос на строительство или приобретение нового жилья. Потенциальный объем необходимого жилья оценивается экспертами в 12 млн кв. м, рассказала Галичева.

Председатель комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов выразил мнение, что программа льготной "сибирской" ипотеки позволит создать эффект агломераций, поскольку после приезда и концентрации на какой-то территории новых людей приходит и бизнес для оказания им различных услуг.

В Минфине рассказали, что вопрос льготной ипотеки в Сибири изучается и прорабатывается. "ДОМ.РФ" подтвердил участие в разработке программы в качестве соисполнителя, пишут "Известия".

Ранее сообщалось, что в январе 2022 года средний срок ипотечного кредита в России впервые в истории достиг 20 лет. Год назад, в январе 2021 года, россияне в среднем брали ипотечные кредиты на 208 месяцев (17 лет и 4 месяца).

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