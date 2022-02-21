Украинские силовики целенаправленно ведут огонь по мирным объектам

Ситуация в регионе остается напряженной

Киевские силовики наносят новые удары по территории Донбасса. Этим утром огонь открыли по пригородам Донецка. Десятки снарядов и мин выпустили по сёлам Петровское и Старомихайловка. О росте напряжённости сообщают и власти Луганска. За сутки жертвами обстрелов в Донбассе стали 5 человек. В том числе два мирных жителя ЛНР.

Грохот канонады и мощные взрывы. Прошедшая ночь в Донецкой республике вновь выдалась неспокойной. Местные жители отмечают, что обстрелы ведутся с Мариупольского направления. То есть, со стороны Украины. Один военнослужащий ДНР погиб. Ещё один - тяжело ранен. В народной милиции уточнили, что за ночь киевские силовики выпустили 62 мины калибром 122 и 120 мм. Это запрещённое минскими соглашениями оружие.

Анжела Мартыненко уже 8 лет живёт в постоянном страхе. За себя и за свою семью. Привыкнуть к бомбёжке и обстрелам невозможно. Но и уезжать никуда не хочет. Боится, что в её отсутствие дом захватят мародёры.

В ДНР заявили, что киевские силовики обстреляли еще и две школы в Донецке. Огонь целенаправленно ведётся по мирным объектам. Неспокойно и в ЛНР. Представительство Луганской республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня заявило, что украинские ВСУ за сутки нарушили режим тишины 63 раза. Из них 16 раз - менее чем за один час. В результате обстрелов посёлка Знаменка в ЛНР пострадали двое мирных жителей.

"Противником предпринята подготовка к предполагаемым наступательным действиям, сопровождаемая активными артиллерийскими обстрелами позиций народной милиции и населённых пунктов Луганской народной республики как на линии боевого соприкосновения, так и в глубине. Активно применяется запрещённое минскими соглашениями вооружение", - сообщил официальный представитель народной милиции самопровозглашённой республики ЛНР Иван Филипоненко.

В регионе продолжается масштабная мобилизация. Глава ЛНР подписал указ о том, что мужчины старше 55 будут призываться на службу добровольно. Госорганы, предприятия и организации ЛНР уже переведены в режим военного времени. Пока обстановка не нормализуется и не стабилизируется. У самих жителей Донбасса от постоянных обстрелов сдают нервы.

Киев же при этом уверяет, что не проводит и даже не планирует никаких наступательных операций на Донбасс.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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