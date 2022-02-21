Более 60 тысяч жителей Донбасса уже эвакуировались в Россию

Они начали получать выплаты по 10 тысяч рублей

В Россию эвакуированы более шестидесяти тысяч жителей Донбасса. Они уже начали получать выплаты по 10 тысяч рублей. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян. По всей стране открываются дополнительные пункты временного размещения, волонтёрские центры и места сбора гуманитарной помощи.

Семьи Прядченко из Енакиево – город рядом с линией разграничения. Для них это уже вторая эвакуация. Первая была в 2014. Тогда решили уехать в Запорожье, но на Украине они оказались чужими.

"Мы жилье там нашли, сняли жилье. А в школе там настолько травля началась как "сепаров" (сепаратистов, - прим. редакции), что она год не училась, а потом здесь все экстерном сдавала. В этот раз в Россию мы выехали", - рассказывает Марина Прядченко.

Впрочем, Киев и не предлагал жителям Донбасса безопасной эвакуации. На Украине чиновники заботились о своих родственниках и иностранных посольствах. В самопровозглашенных республиках уже давно поняли, для них пути на запад нет. Вот и тяжелобольных детей из Луганской клинической больницы сегодня эвакуируют в Россию, где им окажут необходимую помощь. Проводы со слезами на глазах и со словами благодарности.

"У нас много детей, которых мы не можем выписать на амбулаторное лечение. Поэтому первых, которые готовы к транспортировке, мы вывезли. Уже сейчас они нуждаются в интенсивной терапии", - сообщил главврач Луганской республиканской детской клинической больницы Людмила Белецкая.

Три десятка регионов России уже заявили о готовности принять беженцев. Поезда с жителями ДНР и ЛНР уже встретили в Белгородской, Брянской и Курской областях. В Воронежской области беженцев разместили на базах отдыха. Волонтеры приносят им продукты. Люди переживают за оставшихся родственников. Кто-то уже не первый раз бежит от войны.

"Я даже не знаю. Я переживаю за детей. У меня там внучка осталась и правнучка, сестра. Переживаю за них", - говорит Мара Сперкота.

"С Донецка, прям с центра, жили на квартире в Калининском районе, возле аэропорта. Так как дом разрушен, поэтому кочуем уже который год. Имею ввиду, снимаем квартиру. Дома разрушены. Жили спокойно и тихо, и вот эвакуация. Начало что-то происходить в городе. Вот и все собрались с ребенком, и вот еще с одним ребенком, ну и приехали", - говорит Араксия Арутунян.

Отделения "Единой России" организовали сбор гуманитарной помощи. Грузы из регионов идут в Ростов. Питьевая вода, консервы, предметы первой необходимости, например, зубные щетки или памперсы для детей - сюда привозят товары со всей страны. И здесь уже начинается настоящий конвейер: волонтеры разбирают огромные паллеты и формируют персонализированные наборы для семей, находящихся в пунктах временного размещения. Помощью приносят и жители Ростова. Как и в 2014 году, откликнулись многие.

Сейчас беженцы оформляют документы для получения выплат. Оказывается и медицинская помощь. Роспотребнадзор усилил противоэпидемиологические меры. Проводится бесплатное тестирование на ковид. По желанию все прибывающие могут пройти вакцинацию.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин. "ТВ Центр", Ростовская область.

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