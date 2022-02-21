В Вашингтоне прошел митинг в поддержку Киева

Белый дом уже подготовил очередной пакет санкций против России

Обострение ситуации на Украине обсудят в понедельник министры иностранных дел стран Евросоюза. Киеву заранее пообещали помощь, России - немедленное введение санкций в случае ухудшения обстановки. Митинг в поддержку украинских властей прошёл в Вашингтоне. За рубежом Москву привычно называют агрессором и обвиняют во вторжении на юго-восток, которое, правда, всё никак не начнётся. При этом ЕС и США продолжают твердить о своих дипломатических усилиях.

Замотанные в желто-голубые флаги, они прошагали маршем по центру Вашингтона и дошли до Белого дома. Именно отсюда отдаются распоряжения накачивать Киев оружием, только усугубляя ситуацию в Донбассе и усиливая военную напряженность в целом. Но виновной назначена Россия.

Среди собравшихся на мини-демонстрацию, в большинстве своем, украинцы. Пока их сограждан в Донбассе ВСУ убивают запрещенными минскими соглашениями вооружениями, они выражают солидарность с Киевом. В то время, как их якобы любимая Украина в свете мифической российской агрессии готовится объявлять всеобщую мобилизацию, эти граждане демонстрируют патриотизм на комфортном и безопасном расстоянии.

"Мы надеемся, что президент Байден предпримет что-то более жесткое, чем простые санкции, которые не работают, они никогда не работали. Единственный способ остановить российскую агрессию - это создать такую же угрозу, которую русские представляют для Украины", - говорит выходец из Украины.

Но пока даже санкции вводить не за что. Сколько бы Вашингтон ни переносил назначенные им же самим даты нападения России на Украину, Москва все никак не является на назначенную ей войну. А ведь администрация США уже подготовила очередной пакет наказаний: запрет на обработку международных транзакций российских банков. О необходимости превентивных санкций за вторжение, которого нет, говорит Конгресс. Об этом просит и Украина. А еще - больше оружия!

"Я официально заявляю, что сейчас есть все основания для реализации хотя бы части санкций, подготовленных против России. Во-вторых, необходимы новые поставки оборонительного вооружения и всего остального, что необходимо для укрепления наших вооруженных сил", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кроме России, милитаристский пыл Украины пытаются охладить некоторые страны Европы. Ну, насколько позволяет зависимость от Вашингтона. В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон дважды созванивался с Владимиром Путиным. Елисейский дворец предлагает провести саммит между российским и американским лидерами, а затем с соответствующими заинтересованными сторонами. Тема - вопросы безопасности и стратегической стабильности в Европе. Однако Вашингтон тут же начал выдвигать условия - мол, если не будет вторжения на Украину. Джо Байден созвал заседание Совета небезопасности Белого дома по ситуации на Украине. С этого мероприятия прессе стали доступны только фотографии и комментарии не от первого лица.

"Президент Байден ясно дал понять, что готов встретиться с президентом Путиным в любое время и в любом формате, если это поможет предотвратить войну. Все, что мы видим сейчас, говорит нам о том, что принятое президентом Путиным решение о вторжении осуществляется", - сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Госдеп выразил готовность удвоить военную помощь Украине. Наши дипломаты не раз предупреждали, к чему это может привести. Накануне первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что игнорирование западом обстрелов в Донбассе может спровоцировать полномасштабное нападение Киева. Москва пока безуспешно пытается донести до запада мысль о том, что нужно концентрировать усилия не на мнимом российском вторжении, а реальных боевых действиях в Донбассе, которые ВСУ возобновили вопреки Минским соглашениям.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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