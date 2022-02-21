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На Сахалин обрушилась снежная буря

11:57
  • понедельник
  • 21 февраля 2022

Ряд населенных пунктов остался без света

На Сахалине закрыт аэропорт, не работает переправа, соединяющая остров с материком, перекрыто движение на некоторых трассах, в областном центре - перебои с энергоснабжением.

Вылететь из Южно-Сахалинска сейчас невозможно. А идущие на посадку самолёты отправляют на резервные аэродромы в других городах. Причина - сильный снегопад и ураганный ветер.

"Основной упор сейчас, в период прохождения циклона, мы делаем на расчистку, на контроль за расчисткой входных групп. То есть люди должны выходить из подъездов и не упираться в сугробы. Площадка перед подъездом должна быть расчищена", - рассказал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Под ударом стихии всё Тихоокеанское побережье России. Там бушует тропический циклон, который и принёс обильные осадки и ураганные потоки воздуха. Порывы ветра, как сообщают синоптики, местами достигают 40 метров в секунду. Жители Сахалина в социальных сетях делятся эмоциями. Ведь метровые сугробы намело менее чем за сутки. Спасателям и коммунальным службам работы прибавилось. Мокрый снег налип на провода линий электропередачи.

Некоторые населённые пункты остались без электричества. Ремонтные бригады пытаются наладить подачу энергии, но сделать это быстро не позволяет буран.

Закрылась паромная переправа Ванино-Холмск, связывающая остров с материком. Из-за плохой видимости и заносов приостановлено движение и по ряду автотрасс. Для обогрева открыты 16 передвижных пунктов и 26 стационарных.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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