Постковидный синдром: чем он опасен и как избавиться

Коронавирус приводит к обострению хронических заболеваний

С неприятными последствиями коронавируса сталкиваются почти 80 процентов россиян. Это следует из результатов опроса, проведённого ВЦИОМ. Но далеко не все обращаются к специалистам и проходят реабилитацию. Почему важно избавиться от постковидного синдрома?

Головные боли, нарушения обоняния и вкуса, снижение памяти и внимания - и это лишь часть симптомов, которые встречаются у людей, переболевших COVID-19. Но по статистике, к врачу обращаются далеко не все.

Между тем, утверждают специалисты, коронавирус, проникая в организм, нередко приводит к обострению хронических заболеваний и новым патологиям. И вызванные инфекцией нарушения в ВОЗ уже признали заболеванием. Его официальное название - постковидный синдром.

"Набор симптомов абсолютно индивидуален. И у кого-то это четыре-пять компонентов жалоб, и мы говорим, что нужно обращаться к специалисту, жалобы к которому доминируют. А у кого-то это две жалобы, но которые сохраняются до одного года", - отмечает заместитель директора по научной работе ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Роспотребнадзора Александр Горелов.

Один из наиболее частых симптомов постковидного синдрома - астения - состояние патологической усталости, вызванное истощением ресурсов организма, а также гипоксией, то есть дефицитом кислорода в тканях органов, развивающимся после болезни.

"Органы теряют возможность получать соответствующие продукты питания – нужный кислород. Надо помочь этой клетке каким-то образом выжить. Для этого существуют лекарственные препараты, способные улучшить функции этих клеток, одним из которых является Милдронат", - отметил заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ имени Евдокимова Минздрава России Аркадий Вёрткин.

Наблюдения за больными в ковидных стационарах и после их выписки на этапе реабилитации подтверждают эффективность препаратов, помогающих клеткам выживать при гипоксии. Применяя их пациенты быстрее шли на поправку и восстанавливались, говорят врачи. Но предупреждают - правильно назначить курс препарата может только специалист.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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