В храме Казанской иконы Божией матери в Москве провели торжественный чин освящения

Церковь строят в память о святыне, которая была разрушена в прошлом веке

На северо-востоке Москвы в Лосиноостровском районе возводят храм Казанской иконы Божией матери. Накануне провели торжественный чин освящения купола и креста.

Работы идут в рамках масштабной программы, которую курирует советник мэра и патриарха Владимир Ресин. Церковь строят в память об утраченной святыне.

Одноимённый храм, располагавшийся в этом районе, был разрушен в 30-е годы прошлого столетия. Уже завершили кирпичную кладку внешних стен здания. И приступили к обустройству кровли, сообщает "ТВ Центр".

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