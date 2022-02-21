ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В храме Казанской иконы Божией матери в Москве провели торжественный чин освящения

12:09
  • понедельник
  • 21 февраля 2022

Церковь строят в память о святыне, которая была разрушена в прошлом веке

На северо-востоке Москвы в Лосиноостровском районе возводят храм Казанской иконы Божией матери. Накануне провели торжественный чин освящения купола и креста.

Работы идут в рамках масштабной программы, которую курирует советник мэра и патриарха Владимир Ресин. Церковь строят в память об утраченной святыне.

Одноимённый храм, располагавшийся в этом районе, был разрушен в 30-е годы прошлого столетия. Уже завершили кирпичную кладку внешних стен здания. И приступили к обустройству кровли, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Торжественный чин освящения в храме Казанской иконы Божией матери
Торжественный чин освящения в храме Казанской иконы Божией матери
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.