"Вспышка, ссора!": Вера Алентова рассказала о жизни с Владимиром Меньшовым

Свой юбилей актриса встретила на сцене

Народной артистке России, любимице миллионов зрителей Вере Алентовой сегодня 80! Невероятно талантливая и обаятельная актриса снялась в таких фильмах, как "Время желаний", "Завтра была война", "Ширли-Мырли". Но для многих её образ неразрывно связан с Катей Тихомировой из знаменитой картины "Москва слезам не верит". Почти всю свою жизнь Вера Алентова посвятила Театру имени Пушкина, и даже в свой юбилей она неизменно на сцене.

Вера Алентова нашла свою новую звёздную роль. На сцене родного театра имени Пушкина играет сегодня мадам Рубинштейн. Сильную, властную, невероятно богатую и одинокую.

Не просто новый спектакль, премьера пьесы в России, оказался настолько успешен, что к главной героине и с цветами сложно подойти. О том, почему сегодня – в день юбилея – она на сцене, Вера Алентова говорит очень просто:

"Как правило, я всегда играю в свой день рождения. И считаю, что это самое приятное времяпрепровождения своего дня".

Возможно, это заложено в ней генетически. Родители были актёрами. "Я, в основном, играла главные роли. Но были и маленькие, очень интересные эпизоды. Всегда интересна личность. Она интересна нам, когда мы читаем книги. Она интересна, когда мы общаемся с людьми. Поэтому, собственно говоря, я ничем не отличаюсь от всех остальных людей", - рассказала Вера Алентова.

Свои лучшие роли в кино она сыграла в фильмах своего любимого – режиссёра, мужа, соратника. Хотя никогда не скрывала - жили и творили с Владимиром Меньшовым, как на вулкане.

"Вспышка, ссора! Мы вообще – итальянская семья. Мы и дома так можем по какому-нибудь поводу. Очень громко – вдруг пошуметь, покричать. Всё неважно. Главное – результат", - признается народная артистка.

Результат всегда был потрясающий. И "Оскар" за фильм "Москва слезам не верит", и дочь Юля – умница, красавица, подарившая им совместную работу на сцене. Сегодня Вера Алентова здесь - в новой роли. В новых декорациях. И с новой - целью.

"Вообще выбор на немолодую актрису - это очень сложный выбор. Потому что хочется найти не просто пьесу, которые практически все играны на всех юбилеях, а что-то новое, что-то интересное. И то, что будет интересно не только старшему поколению, а и среднему, и даже молодому", - говорит Вера Алентова.

Она по-прежнему права и верна: себе, семье, театру. Красивая, мудрая и неподражаемая.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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