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Боец ДНР погиб в столкновении с украинскими силовиками

09:40
  • понедельник
  • 21 февраля 2022

Есть раненые

Боец народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики погиб в столкновении с украинскими силовиками. Есть раненые. Также в результате обстрелов населенных пунктов ДНР со стороны ВСУ пострадали мирные жители.

В ДНР сообщили об обстреле населенного пункта из минометов
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"К сожалению, в результате украинской агрессии погиб один военнослужащий народной милиции ДНР, еще один получил тяжелые ранения, двое - контужены", - говорится в сообщении управления народной милиции ДНР.

Кроме того, резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни фиксирует спецмониторинговая миссия ОБСЕ. Трое мирных жителей ранены в результате обстрелов населенных пунктов Пришиб и Знаменка в ЛНР 21 февраля, передает Донецкое агентство новостей.

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