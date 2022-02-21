Боец ДНР погиб в столкновении с украинскими силовиками

Есть раненые

Боец народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики погиб в столкновении с украинскими силовиками. Есть раненые. Также в результате обстрелов населенных пунктов ДНР со стороны ВСУ пострадали мирные жители.

"К сожалению, в результате украинской агрессии погиб один военнослужащий народной милиции ДНР, еще один получил тяжелые ранения, двое - контужены", - говорится в сообщении управления народной милиции ДНР.

Кроме того, резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни фиксирует спецмониторинговая миссия ОБСЕ. Трое мирных жителей ранены в результате обстрелов населенных пунктов Пришиб и Знаменка в ЛНР 21 февраля, передает Донецкое агентство новостей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram