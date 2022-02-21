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Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Максима Волкова

09:44
  • понедельник
  • 21 февраля 2022

У Максима врождённый порок сердца - стеноз аорты

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение Максима Волкова.

У Максима врождённый порок сердца - стеноз аорты. В 3 месяца он перенёс сложнейшую операцию, которая до этого момента позволяла ему жить. Растущий детский организм даёт сердцу предельную нагрузку. Оно не справляется. И сейчас, чтобы спасти жизнь мальчика, необходимо провести ещё одну операцию. Стоит лечение очень дорого - 4,5 миллиона рублей. Собрать нужно сумму помогли вы, зрители канала "ТВ Центр".

Слова благодарности от мамы Максима:

"Я хочу сказать спасибо всем, кто проявил отзывчивость по отношению к нашей беде! Меня переполняет огромная благодарность за вашу чуткость, сострадание, милосердие! Спасибо всем тем, кто передал нам часть своей души, незримую, но такую нужную и ощутимую поддержку, позволившую понять, что нашу проблему можно решить. Максиму предстоит пройти сложную операцию по реконструкции аортального клапана в Университетской клинике города Бонна. Я верю, что Ваша помощь и поддержка поможет нам преодолеть эти трудные для нашей семьи времена и наш дом будет наполнен счастьем, радостью и детским смехом. Спасибо, что дарите надежду!"

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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