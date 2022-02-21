В России введут штрафы за разглашение персональных данных

Такую статью предлагается добавить в КоАП

Российские власти задумались о введении ответственности за несоблюдение конфиденциальности персональных данных граждан. Об этом рассказали анонимный федеральный чиновник и источник, близкий к одному из профильных ведомств.

Соблюдение конфиденциальности личной информации гражданина при ее обработке и неразглашение третьим лицам закреплены в законе "О персональных данных". Однако законодательство не предусматривает штрафы за подобные нарушения.

С учетом этого предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьей, которая вводит штрафы за разглашение персональных данных, рассказали источники. При этом не уточняется, на какой стадии находится эта законотворческая инициатива.

В Минцифры сообщили, что соответствующие предложения прорабатываются совместно Советом Федерации и заинтересованными ведомствами, а также выразили готовность рассмотреть все поступившие предложения, пишут "Известия".

Ранее в Центробанке рассказали, что граждане России смогут отзывать свои согласия на обработку персональных данных, которые они ранее предоставляли банкам.

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