Диетолог объяснила, как есть десерты без вреда для фигуры

Сладости допустимы в рационе при определенных условиях
Сладости допустимо включать в рацион, однако делать это нужно по определенным правилам. Об этом рассказала заведующая отделением клинической диетологии больницы им. В.В. Виноградова, кандидат медицинских наук, врач-диетолог Юлия Пигарева.
Эксперт порекомендовала есть сладкое на десерт, после основного блюда. Когда человек утолил голод, снижается риск употребить чрезмерное количество калорий с десертом.
Перед сладким рекомендуется съесть какой-нибудь белковый продукт вместе с большим количеством овощей. Такой подход поможет предотвратить резкое повышение сахара в крови, а шанс съесть большое количество десерта точно будет минимальным, рассказала Пигарева в интервью радио Sputnik.
Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что злоупотребление продуктами с большим количеством добавленного сахара грозит развитием онкологических заболеваний. Соответственно, чем меньше едим сахара — т ем больше снижаем риски возникновения онкологии.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram