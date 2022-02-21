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Диетолог объяснила, как есть десерты без вреда для фигуры

10:10
  • понедельник
  • 21 февраля 2022

Сладости допустимы в рационе при определенных условиях

Сладости допустимо включать в рацион, однако делать это нужно по определенным правилам. Об этом рассказала заведующая отделением клинической диетологии больницы им. В.В. Виноградова, кандидат медицинских наук, врач-диетолог Юлия Пигарева.
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Эксперт порекомендовала есть сладкое на десерт, после основного блюда. Когда человек утолил голод, снижается риск употребить чрезмерное количество калорий с десертом.

Перед сладким рекомендуется съесть какой-нибудь белковый продукт вместе с большим количеством овощей. Такой подход поможет предотвратить резкое повышение сахара в крови, а шанс съесть большое количество десерта точно будет минимальным, рассказала Пигарева в интервью радио Sputnik.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что злоупотребление продуктами с большим количеством добавленного сахара грозит развитием онкологических заболеваний. Соответственно, чем меньше едим сахара — т ем больше снижаем риски возникновения онкологии.

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