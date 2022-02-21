Украинский диверсант подорвался при попытке заминировать вокзал

На юге ДНР идут бои

Украинский диверсант подорвался при попытке установить взрывное устройство в районе железнодорожного вокзала в Донецке.

Об этом сообщили Министерстве госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной ДНР. Подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения ДНР.

Диверсионная группа проникла на территорию республики, завязался бой. Их дальнейшая цель – прорваться к российской границе.

В последние дни резко обострилась обстановка на линии разграничения в Донбассе. Украинские военные возобновили массированные обстрелы. Есть информация о подготовке масштабного наступления.

18 февраля из самопровозглашенных ДНР и ЛНР началась массовая эвакуация мирного населения в российские регионы.

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