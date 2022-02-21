Украинский диверсант подорвался при попытке заминировать вокзал

На юге ДНР идут бои
Украинский диверсант подорвался при попытке установить взрывное устройство в районе железнодорожного вокзала в Донецке.
Об этом сообщили Министерстве госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной ДНР. Подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения ДНР.
Диверсионная группа проникла на территорию республики, завязался бой. Их дальнейшая цель – прорваться к российской границе.
В последние дни резко обострилась обстановка на линии разграничения в Донбассе. Украинские военные возобновили массированные обстрелы. Есть информация о подготовке масштабного наступления.
18 февраля из самопровозглашенных ДНР и ЛНР началась массовая эвакуация мирного населения в российские регионы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram