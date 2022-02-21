Девять поездов с беженцами из Донбасса отправились из Ростова

Эвакуированных примут другие регионы России

Российские регионы готовы принять беженцев из Донбасса. Девять поездов с эвакуированными жителями ДНР и ЛНР отправились за сутки из Ростовской области.

"За эти сутки мы отправили девять пассажирских составов в другие субъекты Российской Федерации. Таким образом, география расширяется", - сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян после заседания в Ростове-на-Дону.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни. 18 февраля руководство ДНР и ЛНР заявило о временной эвакуации населения на территорию России в связи с угрозой вторжения ВСУ. В республиках объявлена всеобщая мобилизация, передает РИА Новости.

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