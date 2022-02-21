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Минфин представил законопроект о регулировании криптовалют

10:56
  • понедельник
  • 21 февраля 2022

Документ внесен в правительство

Министерство финансов России раскрыло подробности разработанного в ведомстве законопроекта о регулировании обращения и рынка криптовалют.
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Согласно документу, операции с покупкой или продажей криптовалюты разрешат только при условии проведения идентификации клиента. При этом банки обяжут информировать Росфинмониторинг о выявленных подозрительных операциях.

Осуществлять ввод и вывод криптовалюты от клиента оператору и наоборот можно будет только через банки с использованием банковского счета. Соответственно, идентификация клиентов будет проводиться как операторами при приеме клиентов на обслуживание, так и банками при открытии банковского счета.
В законопроекте закрепляется определение цифрового майнинга как деятельности, направленной на получение криптовалюты.

Также в документе предусмотрен механизм предоставления налоговикам сведений, необходимых им для осуществления контрольных и надзорных функций, сообщает РИА Новости.

Центробанк и Министерство финансов ранее разошлись во мнениях относительно правового статуса рынка криптовалют в России. ЦБ выступил за запрет на выпуск, майнинг и обращение криптовалют. В Минфине предлагают осуществлять операции с такими активами через банки, провести идентификацию владельцев криптокошельков, а также разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.

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