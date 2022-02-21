ВСУ предприняли попытку прорыва к границе ДНР с Россией

Идет бой

Украинская диверсионная группа предприняла попытку прорыва к границе ДНР с Россией. Подразделения Управления народной милиции ДНР вступили с ними в бой.

"Ориентировочно в 08:10 в Новоазовском районе ДНР осуществлен прорыв диверсионной группы противника", - заявили в Министерстве государственной безопасности Донецкой народной республики.

По данным МГБ, диверсантам удалось подорвать склад ракетно-артиллерийского вооружения. Ранее, в ночь на 20 февраля, еще одна диверсионная группа ВСУ была блокирована в Киевском районе Донецка. В перестрелке ранены два бойца спецназа, один из диверсантов задержан. Он выдал несколько тайников со взрывчаткой, которую намеревались использовать для терактов, передает Донецкое агентство новостей.

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