ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВСУ предприняли попытку прорыва к границе ДНР с Россией

10:41
  • понедельник
  • 21 февраля 2022

Идет бой

Украинская диверсионная группа предприняла попытку прорыва к границе ДНР с Россией. Подразделения Управления народной милиции ДНР вступили с ними в бой.

Путин назвал Макрону виновных в эскалации ситуации в Донбассе
Россия и Белоруссия продолжат учения из-за обострения в Донбассе

"Ориентировочно в 08:10 в Новоазовском районе ДНР осуществлен прорыв диверсионной группы противника", - заявили в Министерстве государственной безопасности Донецкой народной республики.

По данным МГБ, диверсантам удалось подорвать склад ракетно-артиллерийского вооружения. Ранее, в ночь на 20 февраля, еще одна диверсионная группа ВСУ была блокирована в Киевском районе Донецка. В перестрелке ранены два бойца спецназа, один из диверсантов задержан. Он выдал несколько тайников со взрывчаткой, которую намеревались использовать для терактов, передает Донецкое агентство новостей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Украинские военные
Украинские военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.