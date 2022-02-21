ВОЗ отреагировала на версию об искусственности "омикрона"

COVID-19 не перестает мутировать

В мире в скором времени могут появиться как и более легкие, так и более тяжелые штаммы коронавирусной инфекции.

Об этом в интервью ТАСС заявила специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

С "омикроном" мы увидели, что что-то проходит лучше или легче, так сказать, на популяционном уровне, так что посмотрим. Но вирус, конечно, может мутировать в одну и другую сторону", сообщила она.

Вуйнович заметила, что омикрон-штамм вряд ли создан искусственно для преодоления пандемии, никаких научных обоснований этому нет.

"Это, скорее, на уровне мифа или городских легенд, которые всегда возникают, когда что-то тяжелое происходит в мире", - подчеркнула представитель ВОЗ.

Ранее член-корреспондент РАН Петр Чумаков высказал предположение, что "омикрон" мог быть создан искусственно в качестве "живой вакцины", чтобы остановить пандемию.

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