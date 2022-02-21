Минцифры разъяснило порядок оформления ковид-сертификата по тесту на антитела через госуслуги

С 21 февраля в России действует новый порядок

На портале госуслуг начал действовать новый сервис, с помощью которого можно получить медицинский сертификат на основании результатов теста на антитела к COVID-19. Об этом в понедельник, 21 февраля, рассказали в Минцифры России.

В ведомстве уточнили, что для оформления сертификата принимаются положительные результаты с любым уровнем антител (иммуноглобулинов G). Документ можно оформить только один раз при условии, что пользователь раньше не получал медицинский сертификат о перенесенном заболевании или пройденной вакцинации.

Минцифры напоминает, что перед сдачей анализа необходимо убедиться, что лаборатория передает результаты на портал госуслуг. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Сертификат по результатам теста на антитела появится в личном кабинете на портале госуслуг после подачи заявления. Документ будет доступен как на русском, так и на английском языке.

Наряду с этим на портале госуслуг появилась возможность сформировать сертификат на основании медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19. Сведения о наличии противопоказаний поступают из реестра Минздрава, в зависимости от типа медотвода, сертификат будет действовать месяц или без ограничения срока, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что сертификат, выданный по результатам теста на антитела, будет действовать шесть месяцев с даты получения результатов теста. При этом требования к уровню антител не устанавливаются, главное — их наличие.

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