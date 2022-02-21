В Минске назвали условие возвращения российских военных из Белоруссии

В Белоруссии проходят учения сил Союзного государства

Российские военнослужащие вернутся в места постоянной дислокации после учений в Белоруссии тогда, когда в этом появится объективная необходимость. С таким заявлением в понедельник, 21 февраля, выступил начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии Виктор Гулевич.

Гулевич подчеркнул, что перемещения военных по территории Союзного государства — "это сугубо наше внутреннее дело". По его словам, подразделения Вооруженных Сил России возвратятся в свои пункты постоянной дислокации, "когда мы это сами определим".

Как подчеркнул начальник белорусского генштаба, в немалой степени это будет зависеть от государств Запада, чьи силы и средства размещены в Восточноевропейском регионе, в том числе вблизи границы Белоруссии, сообщает РИА Новости.

В Белоруссии с 10 февраля проводится активная фаза учений сил Союзного государства. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что по завершении совместных с Россией военных учений на территории Белоруссии не останется ни одного российского военнослужащего и ни одной единицы российской военной техники.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков указал, что согласно плану подготовки Вооруженных Сил соединения и воинские части, уже выполнившие учебные задачи на полигонах, совершают марши в пункты постоянной дисклокации.

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