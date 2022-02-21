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В Кремле подтвердили информацию о ночном разговоре Путина с Макроном

11:21
  • понедельник
  • 21 февраля 2022

Президенты России и Франции дважды за сутки обсудили ситуацию на Украине

Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ночь на 21 февраля провели второй за сутки телефонный разговор. Президенты России и Франции обсуждали ситуацию на Украине, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"Вчера около часа ночи по инициативе президента Макрона состоялся второй за день телефонный разговор лидеров России и Франции. Президенты продолжили обсуждение ситуации вокруг Украины", - сообщил журналистам представитель Кремля.

По словам Пескова, лидеры согласились, что необходимо продолжать диалог  в "нормандском формате" – это Россия, Германия, Франция и Украина. По словам представителя Кремля, проблему могут обсудить в ближайшее время министры иностранных дел России и Франции, передает ТАСС.

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