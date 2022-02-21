В России за сутки госпитализированы 8835 человек с коронавирусом

Выявлено 152337 новых случаев

За сутки в России госпитализированы 8835 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего за сутки зафиксировано 152337 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболели 4997 человек, из них госпитализированы только 612.

Выздоровели за сутки 127494 человек. Скончались 735 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболели 15522756 человек. Умерли 346235 зараженных. Вылечились 12492732 заболевших.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram