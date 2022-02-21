В ЛДПР прокомментировали слухи о тяжелом состоянии Жириновского

Политик медленно, но верно выздоравливает

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский постепенно идет на поправку.

Информация анонимных источников о том, что политик сдал отрицательный тест на коронавирус, но до сих пор находится в тяжелом состоянии, не соответствует действительности.

"Категорически отрицаем информацию анонимных источников. Владимир Вольфович Жириновский постепенно, но верно идет на поправку", - заявили РИА Новости в пресс-службе партии.

Ранее telegram-канал Mash написал, что у Жириновского поражены 50-75% легких, а также развился двусторонний отит.

В феврале 2022 года стало известно, что Жириновский госпитализирован с коронавирусной инфекцией. В партии подчеркивали, что лидер ЛДПР продолжает работать из больницы.

Лидер либерал-демократов в декабре 2021 года в восьмой раз прошел вакцинацию от COVID-19. Тогда он заявлял, что "сделал восемь уколов и не заболел, а если бы сделал четыре укола, то, возможно, меня бы где-то прихватило". При этом Жириновский признавал, что "слишком часто (делать прививки) не надо", а также предположил, что он "такой один, что поставил восемь уколов за полтора года".

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