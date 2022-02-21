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Путин проведет сегодня внеплановое заседание Совбеза

11:48
  • понедельник
  • 21 февраля 2022

Тема заседания пока не называется

Владимир Путин сегодня, 21 февраля, проведет внеочередное заседание Совета безопасности России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

Более 60 тысяч жителей Донбасса уже эвакуировались в Россию
Украинские силовики целенаправленно ведут огонь по мирным объектам

Тема заседания будет объявлена позднее, отметил он.

Кроме того, на сегодня у Путина запланировано несколько международных телефонных разговоров.

В конце прошлой недели обострилась ситуация в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР заявили об обстрелах территории украинскими военными. В связи с угрозой вторжения армии Украины руководство республик объявило о начале временной эвакуации граждан на территорию России. По данным на 21 февраля, эвакуированы уже больше 60 тысяч жителей ЛДНР. В республиках объявлена всеобщая мобилизация.

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