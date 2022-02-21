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Песков ответил на предупреждение США о возможных "нападениях" в России

11:52
  • понедельник
  • 21 февраля 2022

В Кремле разбираются с этими сообщениями

Публикация предупреждений о возможных "нападениях" на объекты инфраструктуры посольством — необычная практика. Так в понедельник, 21 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал соответствующее заявление американской дипмиссии.

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Посольство США в России ранее призвало американских граждан к осторожности и предупредило о возможных "нападениях на торговые центры, метро и ж/д станции" в Москве, Санкт-Петербурге и зонах на границе с Украиной. Американцам предложили обдумать план отъезда из России с учетом этого предупреждения.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова вслед за этим задала вопрос, передал ли Вашингтон имеющиеся у него данные о возможных "нападениях" Москве по партнерским каналам.

Песков, комментируя сообщение американского посольства, заявил, что российские власти разбираются, "были ли какие-то сигналы от американцев по линии специальных служб".

Представитель Кремля подчеркнул, что ему неизвестно о поступлении таких сигналов, сообщает РИА Новости.

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