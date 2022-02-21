"Молодцы": Кремль оценил результаты российских спортсменов на ОИ-2022

Олимпиада завершилась 20 февраля

В Кремле положительно оценили выступление российской сборной на Олимпийских играх в Китае. Об этом в понедельник, 21 февраля, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, наши олимпийцы — молодцы, каждый из них "выложился по полной". При этом "у кого-то получилось, у кого-то не получилось", однако в России радуются и за свои победы, и за победы соперников, поскольку это способствует развитию спорта и идее олимпийского движения.

Главным представитель Кремля назвал то, что это "несет спорт и здоровый образ жизни всем людям нашей страны".

Что касается наград российских спортсменов, Песков отметил, что, конечно, все мы хотим, чтобы все олимпийские медали были нашими, однако это невозможно, сообщает РИА Новости.

20 февраля в Пекине прошла церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр. Сборная России заняла девятое место в неформальном медальном зачете, завоевав 32 награды: 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Это рекордное число медалей для нашей сборной на зимних Играх.

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