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Путин проведет серию международных телефонных разговоров

12:42
  • понедельник
  • 21 февраля 2022

Переговоры состоятся в понедельник, 21 февраля

У президента России Владимира Путина в понедельник, 21 февраля, запланировано несколько международных телефонных разговоров. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

В ночь на 21 февраля состоялся второй за сутки телефонный разговор Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Москва и Париж обсудили ситуацию на Украине.

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