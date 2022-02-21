Путин проведет серию международных телефонных разговоров

Переговоры состоятся в понедельник, 21 февраля

У президента России Владимира Путина в понедельник, 21 февраля, запланировано несколько международных телефонных разговоров. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

В ночь на 21 февраля состоялся второй за сутки телефонный разговор Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Москва и Париж обсудили ситуацию на Украине.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram