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В Кремле оценили фейк о списке подлежащих уничтожению украинцев

12:04
  • понедельник
  • 21 февраля 2022

Песков назвал сообщения "абсолютной уткой"

"Абсолютной уткой" назвал сообщения о якобы существующем российском списке украинцев, подлежащих "уничтожению", пресс-секретарь президента России. Дмитрий Песков заявил, что эта информация – фейк.

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"Вы понимаете, что это абсолютная утка, что это ложь? Это абсолютный вымысел, такого списка не существует, это фейк", - заявил Песков.

Ранее стало известно о письме, отправленном Вашингтоном верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет. Американская сторона утверждает, что в России якобы составляют списки украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря в случае "вторжения". Послание за подписью представителя США в отделении ООН в Женеве Батшебы Нелл Крокер предупреждает, что "нападение" России на Украину приведет к "катастрофе в области прав человека". Никаких подтверждений эти словам, как обычно, США не приводят, передает РИА Новости.

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