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Школьников научат восстанавливать исторические объекты

14:54
  • понедельник
  • 21 февраля 2022

Для учащихся организуют экскурсию в реставрационных мастерских

Научиться восстанавливать исторические объекты смогут участники Российского движения школьников. Одно из крупнейших детско-юношеских объединений будет сотрудничать с Обществом охраны памятников истории и культуры, сообщает "ТВ Центр".

Соответствующий документ подписан в понедельник в Москве. Как проходит трудоёмкий процесс восстановления артефактов, школьникам покажут после церемонии. Для них проведут экскурсию в настоящих реставрационных мастерских.

Активистов ждут в тематической Школе волонтёров. Там можно пройти курс обучения, после чего принять участие в проектах по сохранению культурного наследия.

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