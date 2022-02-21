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Вступили в силу новые правила выдачи цифровых ковид-сертификатов

15:00
  • понедельник
  • 21 февраля 2022

Ранее его могли получить только привитые и переболевшие

С сегодняшнего для тех, кто переболел коронавирусом в бессимптомной форме, заработали новые правила получения цифрового сертификата. Теперь документ будут выдавать на основании положительного теста на антитела, сообщает "ТВ Центр".
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 422 миллиона

Раньше сертификат могли получить только привитые и переболевшие граждане, а также те, у кого есть медотвод от вакцинации. Об изменениях правил в начале февраля объявил Минздрав. Получить сертификат можно в течение трёх дней c момента подачи заявления на сайт госуслуг о наличии иммуноглобулинов G к возбудителю коронавируса.

При этом количество антител учитывать не будут, важен сам факт их наличия. Полученный сертификат действителен в течение полугода.

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