В электронной медкарте появился интерактивный календарь детских прививок

Теперь за расписанием прививок родители могут следить в электронном виде

В электронной медицинской карте появилась новинка - интерактивный календарь детских прививок. Он создаётся под каждого ребёнка. Запутаться невозможно! Выполненные процедуры отражаются онлайн. А когда и чем нужно вакцинироваться, напомнят цветовые подсказки. Как это работает?

"Комарик" готовится к "укусу" - сопротивление бесполезно! Папа отвлекает, медсестра подкрадывается. Раз! И маленький пациент получает защиту от отита и осложнений после ОРВИ, гриппа и кори.

В Москве в календаре детской вакцинации 16 прививок. Если следовать плану, то современный ребёнок получит надёжный иммунитет от туберкулёза, гепатитов А и Б, кори, краснухи и многих других опасных заболеваний, ранее очень распространённых, а теперь - нет. Для девочек-подростков дополнительно предусмотрели профилактику от вируса папилломы человека - он провоцирует развитие рака шейки матки. А от некоторых болезней периодически нужно делать ревакцинацию.

"В Москве ежегодно проводится серомониторинг на выявление коллективного иммунитета у детей разного возраста. Недавно эти исследования показали, что в возрасте 6-7 лет падает иммунная защита против коклюша. Поэтому было принято решение дополнительно вакцинировать детей в этом возрасте против коклюша", - рассказала главный врач детской городской поликлиники №110 Ильмира Каширина.

"Вакцинация - это единственный, очень эффективный метод защиты наших маленьких деток. Давайте будем прививаться", - отметила врач-педиатр, заведующий филиалом №1 детской городской поликлиники №110 Наталья Югай.

Теперь за расписанием прививок родители могут следить в электронной медкарте своего чада, если она подключена. Там указан возраст, когда ребёнок должен получить вакцину, её название, тип и вид. График персонализированный и интерактивный - с цветовыми подсказками, которые помогут легко понять, что уже сделано, а что только предстоит.

Если укол сделали в частной или федеральной клинике, то родители могут сами вручную загрузить скан справки или фото профилактического сертификата. Пока календарь доступен только в личном кабинете на портале mos.ru, но уже скоро он появится и в мобильной версии - в приложении ЕМИАС.ИНФО.

Ксения Игнатова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram