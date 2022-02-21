Как в Москве бесплатно утилизировать свой автомобиль

Для этого работает сервис "Вывоз ненужных вещей"

В Москве начали утилизировать автомобили - быстро и бесплатно. Это можно сделать с помощью городского сервиса "Вывоз ненужных вещей". Владельцам ненужного транспорта ещё и заплатят - цена вопроса зависит от комплектации и вида автомобиля.

Необходимо оставить заявку на сайте mos.ru и выбрать удобное время вывоза. Автомобиль или грузовик доставят на пункт утилизации, где разберут на запчасти, предварительно слив всю жидкость и разделив её на фракции. Весь процесс занимает не более 20 минут и, главное, полностью экологичен.

"Чёрный металл уходит на металлургические комбинаты внутреннего рынка. Все, что цветное - в рамках нашего промышленного холдинга. Есть алюминиевые, медные заводы", - рассказал Илья Качапин.

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