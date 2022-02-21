В Дубне задержали мужчин с 50 свертками c наркотиками

Предполагаемые преступники арестованы

В подмосковной Дубне арестованы двое местных жителей, подозреваемых в сбыте наркотиков. Злоумышленников задержали в Октябрьском проезде, когда они делали так называемые "закладки".

Оба находились в состояние наркотического опьянения, а с собой у них было более 50 свёртков с неизвестным веществом. Еще 150 полицейские обнаружили в арендуемой квартире. Кроме того, с балкона были изъяты 15 рулонов цветной изоленты и пакет с неизвестным веществом, сообщает "ТВ Центр".

Со слов предполагаемых преступников, это тяжелый наркотик - мефедрон. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые свою вину признали.

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