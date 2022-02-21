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Песков объяснил необходимость эвакуации населения ДНР и ЛНР

12:34
  • понедельник
  • 21 февраля 2022

Главное - спасти жизни мирных граждан

Провокационные и агрессивные действия вооруженных сил Украины вынудили принять решение об эвакуации населения Луганской и Донецкой народных республик. Главное – обеспечить безопасность и спасти жизни мирных граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Более 60 тысяч жителей Донбасса уже эвакуировались в Россию
В ЛНР началась эвакуация детских домов и интернатов

"Здесь речь идет о провокационных и агрессивных действиях Вооруженных сил Украины и опасности, которая в этой связи возникла для жизни гражданского населения", - сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что эвакуация проводится по просьбе властей ЛНР и ДНР. На месте масштаб угрозы более очевиден, отметил пресс-секретарь президента. Представитель Кремля также подчеркнул, что эвакуация никак не связана с решением западных стран эвакуировать своих дипломатов из Киева, передает ТАСС.

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