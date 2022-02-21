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В Москве накрыли банду фальшивомонетчиков

15:10
  • понедельник
  • 21 февраля 2022

Подозреваемых поймали с поличным

В Москве полицейские вместе с ФСБ перекрыли канал по сбыту фальшивых денег. Ловили на живца – оперативники встретились с подозреваемыми и приобрели у них поддельные купюры на сумму свыше миллиона рублей и 10 тысяч долларов, сообщает "ТВ Центр".

Оказалось, что к продаже причастна группа приезжих. Сделки проходили только через проверенных клиентов, а пачки липовых банкнот передавались лично в руки, или через тайники.

Как правило, стоимость подделки была равна половине стоимости номинала. Всего в ходе обысков изъяли денежные знаки на общую сумму более 10 миллионов рублей. Фигурантам грозит до 8 лет тюрьмы.

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