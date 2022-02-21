Подмосковье примет первых беженцев из Донбасса

1,5 тысячи человек приедут 22 февраля

Первые 1,5 тысячи беженцев с Донбасса прибудут в Московскую область во вторник, 22 февраля.

Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Их разместят в Волоколамске, Клине, Коломне, Зарайске, Подольске и Пушкине.

"Завтра у нас прибывают первые полторы тысячи детей и матерей, и бабушек <…> Мы должны быть рядом с теми, кто оказался в сложной ситуации", - подчеркнул Воробьев в ходе еженедельного заседания с главами округов и региональными министрами.

18 февраля из самопровозглашенных ДНР и ЛНР началась массовая эвакуация мирного населения в российские регионы. В Кремле подчеркнули, что в сложившихся условиях важно обеспечить безопасность и спасти жизни мирного населения.

По данным на 21 февраля, в Россию въехали уже более 60 тысяч жителей ЛДНР. Беженцы начали получать по 10 тысяч рублей, о чем ранее распорядился президент России Владимир Путин.

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