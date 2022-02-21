Москва приняла отборочный тур чемпионата по робототехнике

Соревнования проходят по нескольким номинациям

В Москве прошел региональный этап чемпионата по робототехнике. Новейшие разработки, сложнейшие программы, необычные решения! И это не красивые фантазии, а реальные проекты в области грузовых перевозок. Причём, авторы не профессиональные инженеры, а дети и подростки. На что способны школьники и что ждёт победителей?

Здесь рядом с трансформерами и нагромождений из деталей конструкторов бродят вполне настоящие роботы, которые в скором времени можно будет увидеть на отечественных предприятиях. Столица в эти выходные приняла отборочный тур чемпионата по робототехнике.

"Сегодня это огромное движение. 117 стран участвуют в этом чемпионате. И 2,5 миллиона участников. Зарекомендовавший себя конкурс, который дает ребятам познать самое главное: сборка робота, его программирование", - рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Соревнования проходят по нескольким номинациям. Самые молодые участники, которым исполнилось всего четыре года, собирают модели из конструктора. Автономный комплекс доставки грузов различными видами транспорта.

"Сначала баржа приплывает и подает световой сигнал, потом кран разгружает баржу и поворачивается", - говорит Егор Захаров.

Те, кто постарше, но еще не перешагнул рубеж совершеннолетия, представляют готовые проекты. Причём, сделанные самостоятельно с нуля. У всех одинаковое задание и тем важнее командная игра.

"Мы друг руга дополняем. То есть наши инженеры продумывают конструкцию и дают мне какие-то распоряжения, как будет действовать наше устройство. Я же реализую это в коде на более низком уровне", - говорит участник соревнований Павел Запружный.

Тема заданий в этом году – грузовые перевозки. Многие команды, работая над воплощением своих идей, узнавали потребности заводов, портов, логистических центров и других предприятий. Ведь один из главных критериев для судей -возможность практического применения проекта. Но и это далеко не все задачи, которые решает конкурс.

"Команда должна создать и запрограммировать робота на выполнение миссии. Третья составляющая – это оценить робототехнический дизайн: программный код, какие крутые, может быть, инновационные механизмы используются, взаимодействие датчиков и программного кода происходит", - отметил главный судья соревнований Максим Турушев.

Судейский корпус набирали по всей стране. Для объективности. Ведь почти две трети из представленных здесь на начальном уровне команд из Москвы и области. А более опытные конкурсанты проходят обучение в столичных технопарках. Главное для организаторов – не только развить и сохранить в детях любовь к технике, математике и инженерным наукам. Но и научить их воплощать идеи в жизнь. И победить должен сильнейший.

Наиболее успешные конкурсанты попадут на Национальный чемпионат, который пройдет через месяц в Москве. Там в финале среди команд России и Ближнего зарубежья определят победителей, которые отправятся на международные соревнования.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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