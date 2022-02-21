В Москве переписали уток

В городе остались свыше семи тысяч уток

В столице завершилась ежегодная зимняя перепись уток. По традиции она проходила в рамках всероссийской акции "Серая шейка".

Оказалось, что в этом году в городе остались свыше семи тысяч крякв, большая половина из которых - селезни. Чтобы не запутаться и не насчитать лишних особей, сотрудники Мосприроды проверяли водоемы только в определенные дни. Они одновременно выезжали на незамерзающие пруды и реки, фиксировали там пернатых на фотокамеру, а потом пересчитывали вручную. Стоит отметить, что даже зимой рядом с москвичами живут не только привычные нам кряквы, но и их краснокнижные родственники.

"Здесь у нас зимуют три вида уток - это кряква, наш самый массовый вид, и гнездится в Москве и зимует, также хохлатая чернеть и чирок-свистунок, которые занесены в Красную книгу Москвы. Около Курьяновской станции - там даже такие северные утки, как турпан, большой крохаль, луток зимуют. Достаточно редкие для нашего региона", - рассказал специалист-орнитолог ГПБУ "Мосприрода" Николай Кудрявцев.

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