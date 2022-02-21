ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эксперт заявил о прохождении пика волны "омикрона" в России

12:40
  • понедельник
  • 21 февраля 2022

Об этом говорит статистика, считает специалист

Статистические показатели позволяют говорить о том, что пик волны коронавирусной инфекции штамма "омикрон", вероятно, уже пройден. Такое мнение в понедельник, 21 февраля, озвучил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский.
ВОЗ отреагировала на версию об искусственности "омикрона"

Эксперт заявил, что положительная динамика по заболеваемости COVID-19 отмечается в крупных российских регионах.

Есть предположение, что коллективный иммунитет благодаря высокой заболеваемости за последние два месяца увеличится до значимых уровней, подчеркнул Вознесенский в интервью РИА Новости.

21 февраля федеральный оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 сообщил, что за последние сутки в России зафиксировано 152337 случаев заражения, госпитализированы 8835 больных коронавирусом. Выздоровели за сутки 127494 человек. Скончались 735 заболевших.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Лечение пациентов с Covid-19
Лечение пациентов с Covid-19
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.