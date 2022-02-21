Эксперт заявил о прохождении пика волны "омикрона" в России

Об этом говорит статистика, считает специалист

Статистические показатели позволяют говорить о том, что пик волны коронавирусной инфекции штамма "омикрон", вероятно, уже пройден. Такое мнение в понедельник, 21 февраля, озвучил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский.

Эксперт заявил, что положительная динамика по заболеваемости COVID-19 отмечается в крупных российских регионах.

Есть предположение, что коллективный иммунитет благодаря высокой заболеваемости за последние два месяца увеличится до значимых уровней, подчеркнул Вознесенский в интервью РИА Новости.

21 февраля федеральный оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 сообщил, что за последние сутки в России зафиксировано 152337 случаев заражения, госпитализированы 8835 больных коронавирусом. Выздоровели за сутки 127494 человек. Скончались 735 заболевших.

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