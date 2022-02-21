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Посольство США разъяснило свое заявление о "нападениях" в России

13:02
  • понедельник
  • 21 февраля 2022

Заявление было основано на сообщениях средств массовой информации

Предупреждение американским гражданам относительно возможных "нападений" на объекты инфраструктуры в России было основано на сообщениях СМИ. Об этом в понедельник, 21 февраля, рассказали в посольстве США в России.

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В дипмиссии ранее призвали граждан Соединенных Штатов к осторожности и предупредили о возможных "нападениях на торговые центры, метро и ж/д станции" в Москве, Санкт-Петербурге и зонах на границе с Украиной.

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти разбираются, "были ли какие-то сигналы от американцев по линии специальных служб". Он также отметил необычность того факта, что о возможных "нападениях" предупреждает посольство.

Пресс-секретарь американской дипмиссии Джейсон Ребхольц, комментируя источники информации о возможных "нападениях", заявил, что в последние дни средства массовой информации сообщали о "волне" минирований общественных мест и зданий в крупных городах России.

Поскольку "у госдепартамента США нет более ответственной задачи, чем обеспечение безопасности американских граждан за рубежом", посольство опубликовало предупреждение "в русле наших обязательств предоставлять гражданам США четкую и своевременную информацию, чтобы они могли принимать взвешенные решения", цитирует дипломата РИА Новости.

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