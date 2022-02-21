В Петербурге задержали напавшего с ножом на композитора Колкера

Мотивы поступка выясняются

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в нападении на 88-летнего композитора Александра Колкера.

Злоумышленника задержали по горячим следам в одном из городских хостелов. Им оказался 46-летний житель Южно-Сахалинска, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемого доставили в полицию, мотивы его поступка выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Нападение на Колкера произошло накануне. Злоумышленник набросился с ножом на пенсионера в лифте дома на набережной Черной речки. Мужчина отобрал у композитора сумку и скрылся.

Как пишет издание "Фонтанка", Колкер получил непроникающее ранение и отказался от госпитализации.

Колкер родился в 1933 году. Он писал песни для Эдуарда Хиля, Майи Кристалинской, Иосифа Кобзона Среди его знаменитых хитов – "Стоят девчонки" и "Ночной трамвай".

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