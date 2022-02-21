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Пушилин призвал все мужское население ДНР встать на защиту своих семей

13:14
  • понедельник
  • 21 февраля 2022

Ситуация на линии соприкосновения критическая

Критической назвал ситуацию на линии соприкосновения ДНР и Украины глава Донецкой Народной Республики. Денис Пушилин призвал всех мужчин, способных держать оружие, встать на защиту своих семей.

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 "Призываю все мужское население — всех способных держать оружие в руках — прибыть в военные комиссариаты и встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей и нашего Отечества", - заявил глава ДНР.

По словам Пушилина, только за последние дни артиллерия ВСУ выпустила по жилым кварталам более 1700 мин и снарядов. Тяжелая ситуация на мариупольском направлении, украинские силовики атаковали позиции подразделений Народной милиции в районе Коминтерново. Идут бои у границы с Россией. Предотвращены теракты на водонасосной станции, нефтебазе в Еленовке, на заводе "Стирол" и железнодорожном вокзале в Донецке, приводит слова главы ДНР Донецкое агентство новостей.

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