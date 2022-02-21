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Украинский снаряд разрушил погранпункт в Ростовской области

13:33
  • понедельник
  • 21 февраля 2022

Никто не пострадал

Снаряд, выпущенный с территории Украины, попал в пункт пограничной службы ФСБ по Ростовской области. Об этом в понедельник, 21 февраля, рассказали в Федеральной службе безопасности России.
Опубликованы кадры с места взрывов снарядов в Ростовской области

В ведомстве уточнили, что здание, разрушенное снарядом полностью, находилось в 150 метрах от российско-украинской границы. В результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают саперы, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что выпущенный с территории Украины снаряд попал в жилой дом на хуторе в Митякинском сельском поселении в Ростовской области на границе с Украиной. Никто не пострадал.

В Главном следственном управлении СКР возбуждено уголовное дело по факту обстрела приграничной территории Ростовской области со стороны украинских военизированных формирований.

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