Данные о пострадавших уточняются

Шесть автомобилей столкнулись на юге Москвы. Из-за ДТП было перекрыто движение по трем полосам из четырех, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"В 1-м Автозаводском проезде в районе дома 7/1 произошло ДТП с участием 6-ти автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Занято 3 полосы из 4", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса Москвы.

Позже в департаменте сообщили, что свободны для движения три из четырех полос. Данные о пострадавших уточняются.

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