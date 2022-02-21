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Шесть автомобилей столкнулись на юге Москвы

13:31
  • понедельник
  • 21 февраля 2022

Данные о пострадавших уточняются

Шесть автомобилей столкнулись на юге Москвы. Из-за ДТП было перекрыто движение по трем полосам из четырех, сообщили в столичном департаменте транспорта.

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"В 1-м Автозаводском проезде в районе дома 7/1 произошло ДТП с участием 6-ти автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Занято 3 полосы из 4", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса Москвы.

Позже в департаменте сообщили, что свободны для движения три из четырех полос. Данные о пострадавших уточняются.

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