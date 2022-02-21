Данные о пострадавших уточняются
Шесть автомобилей столкнулись на юге Москвы. Из-за ДТП было перекрыто движение по трем полосам из четырех, сообщили в столичном департаменте транспорта.
"В 1-м Автозаводском проезде в районе дома 7/1 произошло ДТП с участием 6-ти автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Занято 3 полосы из 4", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса Москвы.
Позже в департаменте сообщили, что свободны для движения три из четырех полос. Данные о пострадавших уточняются.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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