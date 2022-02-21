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Власти уточнили получателей выплат для беженцев с Донбасса

13:49
  • понедельник
  • 21 февраля 2022

В России беженцам выплачивают по 10 тысяч рублей

Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей положены всем, кто бы эвакуирован из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик с 18 февраля. Об этом рассказала заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Елена Калугян.
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Чиновница пояснила, что выплата полагается абсолютно всем гражданам ДНР и ЛНР, которые покинули в экстренном массовом порядке с 18 февраля текущего года эти республики и пересекли границу Российской Федерации.

Деньги полагаются тем, кто самостоятельно покинул ДНР и ЛНР и пересек границу России на личном транспорте, а также тем, кто проехал транзитом Ростовскую область и остановился в другом регионе.

Выплату могут получить обладатели паспортов ДНР и ЛНР, а также те, у кого имеется российский паспорт. Также единовременную материальную помощь могут получить и беженцы, которые остановились не в пунктах временного размещения, а, например, у родственников, цитирует замминистра РИА Новости.

В Россию эвакуированы более шестидесяти тысяч жителей Донбасса. Они уже начали получать выплаты по 10 тысяч рублей. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян. По всей стране открываются дополнительные пункты временного размещения, волонтерские центры и места сбора гуманитарной помощи.

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