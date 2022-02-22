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Гороскоп на сегодня, 22 февраля, для всех знаков зодиака

00:01
  • вторник
  • 22 февраля 2022

Львы могут впасть в ступор, а Скорпионы почувствуют себя не в своей тарелке

Гороскоп на сегодня, 21 февраля, составлен специально для телеканала "ТВ Центр".

Овны

Сегодняшний рабочий день предпраздничный, и, скорее всего, пройдет он довольно расслабленно. Если вы еще не знаете, как провести День защитника Отечества, сделайте его абсолютно домашним.

Тельцы

У вас разладится канал восприятия информации от любимого человека или делового партнера. Если возможно, перенесите разговор на несколько дней: это спасет ситуацию.

Близнецы

Вам стоит поберечься: звезды показывают, что могут внезапно обостриться хронические заболевания. Большую роль в этом будут играть ваши поступки, так что следите за собой.

Раки

Представителям творческих профессий сегодня будет сложно заниматься работой, поэтому, может быть, переключиться на другую деятельность? И обязательно следите за детьми, не оставляйте без присмотра электроприборы.

Львы

Внезапные перемены или нововведения на работе разбалансируют вас или введут в ступор. Звезды спешат заверить: скоро все прояснится и вы успокоитесь.

Девы

У вас может не сложиться разговор с людьми издалека или представителями другой культуры. Полагайтесь сегодня не на интуицию, а на правила или даже инструкции.

Весы

Вам придется заниматься сбором справок или других документов, которые срочно нужно сдать. Поможет четкий план действий и умение понимать язык чиновников.

Скорпионы

Вы почувствуете себя не в своей тарелке из-за перевозбуждения нервной системы. Нужно успокоиться: вспомните, какой способ вам лучше подходит.

Стрельцы

Вам напомнят о себе болезни, перенесенные не так давно, особенно если вы не слишком заботились об их профилактике. Не пейте алкоголь сегодня и будьте бережны к себе.

Козероги

Светлая полоса в жизни продолжается, и это очень приятное и долгожданное время. Вас порадуют друзья или подписчики, единомышленники в группах и соцсетях.

Водолеи

Вы можете попасть впросак с подарком или другими покупками, если будете невнимательны. Несмотря на нехватку времени, все же постарайтесь действовать осознанно.

Рыбы

Ваш знак выделяется на фоне других вполне благополучным сочетанием звезд, и это дарит надежду. Делайте то, что планировали: Вселенная готова вам во всем помогать.

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Гороскоп на сегодня, 22 февраля
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