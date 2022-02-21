Три квартиры загорелись на севере Москвы

На месте работают пожарные
В Москве в многоэтажном доме вспыхнул пожар, огнем объяты три квартиры.
Инцидент произошел в квартире на 15 этаже жилого дома по адресу: Ленинградское шоссе, дом 122. Затем пламя перекинулось на квартиры, расположенные на 16 и 17 этажах, передает агентство "Москва".
На данный момент жители дома самостоятельно эвакуируются по незадымляемой лестнице. Информация о пострадавших не поступала.
На месте пожара работают спасатели. Площадь возгорания составляет 36 квадратных метров.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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