Три квартиры загорелись на севере Москвы

На месте работают пожарные

В Москве в многоэтажном доме вспыхнул пожар, огнем объяты три квартиры.

Инцидент произошел в квартире на 15 этаже жилого дома по адресу: Ленинградское шоссе, дом 122. Затем пламя перекинулось на квартиры, расположенные на 16 и 17 этажах, передает агентство "Москва".

На данный момент жители дома самостоятельно эвакуируются по незадымляемой лестнице. Информация о пострадавших не поступала.

На месте пожара работают спасатели. Площадь возгорания составляет 36 квадратных метров.

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