ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Басурин: ВСУ начали вторжение в Донбасс

14:01
  • понедельник
  • 21 февраля 2022

Обстрелы ДНР идут по всей линии соприкосновения

План по вторжению Вооруженных сил Украины в Донбасс начинает реализовываться. Бои идут на луганском и мариупольском направлении, ВСУ обстреливает ДНР по всей линии соприкосновения, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной республики Эдуард Басурин.

Власти уточнили получателей выплат для беженцев с Донбасса
Более 60 тысяч жителей Донбасса уже эвакуировались в Россию

"В принципе, план начинает потихоньку реализовываться. Это на луганском направлении, где происходят боестолкновения, и на мариупольском направлении", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 1".

По словам представителя  ДНР, ВСУ обстреливают территорию республики по всей линии соприкосновения, в том числе аэропорт Донецка.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Боевые действия на юго-востоке Украины
Боевые действия на юго-востоке Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.