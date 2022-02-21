Басурин: ВСУ начали вторжение в Донбасс

Обстрелы ДНР идут по всей линии соприкосновения

План по вторжению Вооруженных сил Украины в Донбасс начинает реализовываться. Бои идут на луганском и мариупольском направлении, ВСУ обстреливает ДНР по всей линии соприкосновения, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной республики Эдуард Басурин.

"В принципе, план начинает потихоньку реализовываться. Это на луганском направлении, где происходят боестолкновения, и на мариупольском направлении", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 1".

По словам представителя ДНР, ВСУ обстреливают территорию республики по всей линии соприкосновения, в том числе аэропорт Донецка.

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